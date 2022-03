System Shock 3: la versione originale di Warren Spector sembra ufficialmente morta

Warren Spector ha suggerito in una nuova intervista che la sua versione di System Shock 3 è ormai morta, anche se lo sviluppatore non lo ha confermato apertamente.

Come parte di una nuova intervista con GamesBeat, l'acclamato game designer dietro DeusEx ha parlato brevemente della sua versione di System Shock 3, che il suo studio OtherSide Entertainment ha diretto per alcuni anni. Tuttavia, nel 2020, il team ha subito diversi licenziamenti.

Alla domanda su cosa è successo a OtherSide e le circostanze intorno alla fine dello sviluppo di System Shock 3, Spector ha detto: "abbiamo pubblicato una dichiarazione l'anno scorso. Non c'è molto altro da dire a questo punto. Tencent sta portando avanti il ​​franchise. Non ci sono molti chiarimenti che posso darti".

La dichiarazione a cui Spector si riferisce è quella dello studio risalente al 2020: "siamo felici di annunciare che Tencent porterà avanti il ​​franchise di System Shock."

Spector ha anche parlato di quanto ha lavorato su System Shock 3: "ci abbiamo lavorato nel 2018 e nel 2019. Questo è tutto.". Ha anche rivelato che OtherSide Entertainment era cresciuta fino a 17 sviluppatori al culmine dello sviluppo del gioco.

GamesBeat ha continuato chiedendo del ridimensionamento avvenuto alla luce della fine dello sviluppo di System Shock 3.

"C'è stato sicuramente un periodo di recupero personale. Non sono sicuro di come dirlo. Lo prendo sul personale, sai? Lo sviluppo di un gioco non è solo un lavoro per me. Mi ci è voluto un po' per far scorrere di nuovo la mia creatività. E poi il COVID ha colpito. Il mondo è impazzito".

Sono passati quasi due anni dall'ultimo aggiornamento su System Shock 3 e, nonostante le vaghe affermazioni che alcuni dello studio siano ancora coinvolti nel progetto, sembra che Spector sia andato oltre.

Lo sviluppatore ha annunciato un nuovo gioco e "sta lavorando a una simulazione immersiva con una nuova IP" con Jeff Goodsill.

"È fantastico lavorare con un team di talento su un nuovo titolo e una nuova IP", ha detto. "I miei fan sanno già cosa aspettarsi: un mondo e una narrativa coinvolgenti e i giocatori avranno un impatto diretto attraverso le loro scelte e stili di gioco".

Spector ha rivelato qualcosa in più sul suo nuovo gioco nell'intervista con GamesBeat, dicendo: "sarà un gioco piuttosto profondo. Ci sarà molta varietà in ciò che puoi fare e in ciò che ti chiediamo di fare.".

Fonte: VGC.