System Shock e Deus Ex: il creatore Warren Spector lavora ad una nuova avventura

Warren Spector è stato produttore e designer di alcuni dei più grandi giochi degli ultimi decenni, tra cui System Shock e Deus Ex per citarne un paio. Ora ha confermato che sta lavorando a un nuovo simulatore immersivo con una nuova licenza intellettuale sviluppata da Otherside Entertainment, uno studio in cui è entrato a far parte nel 2016.

"I fan del mio lavoro sanno già cosa aspettarsi: un mondo coinvolgente e una narrazione avvincente che avrà un impatto sulle scelte e sugli stili di gioco dei giocatori. Siamo ancora nelle prime fasi di sviluppo e non vediamo l'ora di condividere presto maggiori informazioni", ha affermato Spector.

Non ci sono più dettagli sul progetto se non un'illustrazione artistica piuttosto curiosa, dove possiamo vedere alcuni personaggi e una specie di città sottomarina sul dorso di un'enorme balena. "Con sede ad Austin, in Texas, OtherSide crea esperienze coinvolgenti in cui il giocatore ha il potere di influenzare il mondo e la narrativa attraverso le scelte di gioco", afferma lo studio.

Spector sta lavorando anche a System Shock 3 ma non ci sono notizie da quando Tencent ha acquisito i diritti, con OtherSide che ancora collabora allo sviluppo.

