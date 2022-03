System Shock Remake è ora in fase di completamento

Un remake estremamente suggestivo di System Shock, basato sul classico titolo del 1994, sta per arrivare al suo completamento. Questo è ciò che Larry Kuperman di Nightdive Studio ha dichiarato recentemente sul sito PCGamer.

Nonostante le assicurazioni dei creatori che la produzione sia già terminata, probabilmente aspetteremo fino alla fine di quest'anno per la sua premiere. Larry Kuperman afferma che il gioco è entrato nella fase degli ultimi ritocchi, che richiederanno diversi mesi. "Ogni livello è completato, ogni avversario è a posto, così come ogni arma. La correzione dei bug è l'ultimo viaggio negli abissi dell'inferno" ha dichiarato Kuperman.

Il Remake System Shock è un viaggio di 6 anni iniziato con una raccolta fondi su Kickstarter e che nel 2018 ha cambiato un po' la sua direzione. Nightdive ha deciso in seguito di apportare modifiche fresche, decidendo persino di cambiare il motore di gioco da Unity a Unreal Engine. Per l'occasione sono stati mostrati anche piccoli spezzoni di gameplay che mostrano alcune delle armi che i giocatori avranno a disposizione.

Attualmente non c'è ancora una data di uscita per System Shock Remake ma dato il suo stato quasi completato al 100% non dovrebbe mancare molto.

Fonte: PCGamer