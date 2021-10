System Shock diventa una serie TV attualmente in sviluppo

Uno show televisivo su System Shock è in lavorazione per la prossima piattaforma di streaming incentrata sui giochi, Binge. La piattaforma produrrà una serie TV live action ispirata al gioco e sarà trasmessa in streaming esclusivamente su Binge.com.

Allan Ungar, dirigente di Binge che ha diretto l'impressionante cortometraggio Uncharted con Nathan Fillion, sta producendo lo spettacolo insieme a Stephen Kick e Larry Kuperman di Nightdive Studios come produttori esecutivi. L'originale System Shock è stato pubblicato nel 1994 e sviluppato da Looking Glass, con la regia di Doug Church e la produzione di Warren Spector. Nightdive Studios ora possiede i diritti della serie e sta attualmente lavorando su un remake del gioco originale.

"System Shock è un franchise iconico adorato dai giocatori da più di due decenni e una serie che ha contribuito a ridefinire cosa significasse giocare a un FPS", ha detto Ungar. "Siamo entusiasti di fare bene al franchise - e al genere - nel dare vita a System Shock". Kick ha aggiunto: "Ho sempre creduto che un adattamento live action di System Shock sarebbe stato il mezzo perfetto per raccontare la storia straziante della stazione Citadel e della sua IA che sottopone l'equipaggio a un orrore inimmaginabile. Siamo molto entusiasti di vedere il talentuoso team di Binge dare vita a System Shock in modi spaventosamente reali e nuovi".

Siamo ancora agli inizi, quindi non ci sono ancora notizie su cast, regista, data di uscita o altri dettagli sulla serie TV di System Shock.

Fonte: ComicBook