System Shock, la serie TV sarà scritta e diretta dallo sceneggiatore di Mortal Kombat

L'anno scorso Nightdive Studios e la piattaforma di live streaming Binge.com hanno annunciato la serie System Shock, basata sui giochi. Ora arriva la notizia che Greg Russo, che ha scritto il recente film di Mortal Kombat insieme a vari altri adattamenti del gioco, scriverà e dirigerà la serie.

"Sono onorato di avere l'opportunità di lavorare al fianco del fantastico team di Binge e Nightdive Studios per dare vita all'iconico franchise di System Shock", ha affermato Russo. "Aspettavo l'occasione giusta per fare il mio debutto alla regia e finalmente l'ho trovata". Russo sarà anche produttore esecutivo della serie insieme a Stephen Kick e Larry Kuperman dei Nightdive Studios. Il produttore è Allan Ungar, CCO di Binge.

"Greg è uno sceneggiatore di grande talento che possiede una conoscenza e una passione senza pari per i giochi", ha affermato Ungar. "Il suo approccio artistico alla narrazione e la sua profonda comprensione del materiale originale renderanno senza dubbio i fan entusiasti di questo nuovo franchise. Siamo entusiasti di averlo con noi e non vediamo l'ora di condividere la sua visione con il pubblico di tutto il mondo".

La serie sarà ambientata sulla stazione Citadel, il luogo in cui si trovava l'originale System Shock, una stazione spaziale di proprietà della Tri-Optimum Corporation e controllata da un'IA chiamata SHODAN. Attualmente non ci sono informazioni su quando la serie TV verrà messa in onda.

Fonte: IGN