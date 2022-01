Take-Two annuncia l'acquisizione di Zynga per $12,7 miliardi

Take-Two ha annunciato l'intenzione di acquisire il colosso dei giochi per dispositivi mobili Zynga con un accordo del valore di 12,7 miliardi di dollari, il più grande acquisto in assoluto nel settore dei giochi.

L'accordo vedrà la combinazione dei giochi di successo di Take-Two e dei franchise per PC tra cui GTA, Borderlands, NBA 2K e BioShock, con i famosissimi marchi di social gaming di Zynga, tra cui FarmVille e Words With Friends. In una dichiarazione, Take-Two ha affermato che l'acquisizione la renderà "uno dei più grandi e diversificati editori di giochi per dispositivi mobili del settore". Zynga ha più di 183 milioni di utenti attivi mensili che giocano ai suoi giochi per dispositivi mobile.

La società ha affermato che l'esperienza di Zynga potrebbe aiutarla a guidare le sue ambizioni free-to-play e multipiattaforma e aiutarla a portare le proprietà console/PC di Take-Two su dispositivi mobile e aggiungere nuove modalità di gioco. Dopo l'acquisizione, Frank Gibeau continuerà a ricoprire il ruolo di presidente e CEO di Zynga, mentre il team di gestione di Take-Two guiderà la società combinata.

Zynga supervisionerà gli sforzi di Take-Two in futuro, inclusa l'attività di T2 Mobile Games, che opererà con il marchio Zynga come etichetta propria all'interno dell'azienda. Take-Two acquisirà tutte le azioni in circolazione di Zynga in una transazione in contanti e azioni del valore di $ 9,861 per azione Zynga, con un valore aziendale totale di circa $ 12,7 miliardi.

"Siamo entusiasti di annunciare la nostra transazione trasformativa con Zynga, che diversifica in modo significativo la nostra attività e stabilisce la nostra posizione di leadership nel mobile, il segmento in più rapida crescita dell'industria dell'intrattenimento interattivo", ha affermato Strauss Zelnick, presidente e CEO di Take-Two.

L'accordo con Zynga rappresenta la più grande acquisizione mai realizzata nel settore dei giochi, eclissando l'investimento di Tencent in SuperCell (8,6 miliardi di dollari) e l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft (7,5 miliardi di dollari).

