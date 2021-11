Take-Two crede negli NFT ma non nel Metaverso, parla il CEO Strauss Zelnick

Il capo della società madre di GTA, Take-Two ha condiviso i suoi pensieri su due degli argomenti più interessanti della tecnologia in questo momento: il metaverso e gli NFT. Parlando con GI.biz, Strauss Zelnick ha affermato che il metaverso è già qui, con GTA Online che ne è un buon esempio, mentre ha affermato di credere negli NFT e in come potrebbero scuotere le cose nel mondo dei giochi.

A partire dal metaverso, Zelnick ha affermato di essere scettico sul metaverso se viene definito come "tutto ciò che facciamo fisicamente nel mondo diventerà digitale". Zelnick ha osservato che la pandemia ha portato le persone sempre di più verso i mondi digitali, e ora vogliono tornare fuori ed esplorare il mondo reale, fisico, ed è per questo che non crede nel metaverso come un'esperienza unica.

"Non credo che ti sveglierai la mattina, andrai in una stanza dedicata, ti siederai su una sedia dedicata, indosserai un visore e farai assolutamente tutto a casa che fai attualmente nel mondo", ha dichiarato. "Penso che tutti noi abbiamo scoperto nella pandemia che passiamo già troppo tempo in questo modo".

Per quanto riguarda gli NFT, ovvero i non-fungible token, Zelnick è molto ottimista. "Se credi nei beni fisici da collezione, non so perché non dovresti credere nei beni digitali da collezione", dice Zelnick. "E l'autorizzazione blockchain, che è ciò che è veramente un NFT, è un modo, non l'unico, per autenticare il fatto che qualcosa è singolare è raro".

Gli NFT hanno una brutta reputazione, ha detto Zelnick, perché alcuni sono stati venduti per fare guadagni giganteschi, ma questo non è rappresentativo di ciò che sono realmente gli NFT, come lo vede Zelnick. "Gli NFT, sono legati alla blockchain ad oggi e poiché alcuni sono stati venduti per un sacco di soldi, sono visti da alcuni come solo un'altra opportunità di investire in una speculazione che alcuni pensano che aumenterà. Ma speculare non porta solo ad un'ascesa, ma anche ad una discesa", ha detto.

Favorevole agli NFT è anche EA: il suo CEO ha infatti dichiarato che NFT e blockchain saranno "il futuro del settore".

Fonte: GamesIndustry