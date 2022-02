Take-Two: per il CEO Strauss Zelnick i giochi Play-to-Earn attualmente 'non sono divertenti' ma c'è ottimismo per il futuro

Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha sempre espresso curiosità e cautela ogni volta che si tratta di nuove tendenze nel settore dei videogiochi e lo stesso vale per quanto riguarda la sua posizione su blockchain e NFT.

In precedenza, Zelnick ha espresso interesse per la tecnologia blockchain, ma pensava che i suoi usi per criptovaluta e NFT fossero solidamente nel campo della speculazione. Ora, la sua visione non è cambiata, anche se l'interesse dell'azienda per la tecnologia è cresciuto. Take-Two ha annunciato la sua intenzione di acquisire Zynga a gennaio e, con essa, il suo interesse per gli NFT. Parlando con IGN, Zelnick ha affermato la sua mancanza di interesse per la speculazione, ma ha espresso ottimismo sulle opportunità in questo spazio.

Altre società AAA come Take-Two sembrano ottimiste sull'argomento, con Square Enix, EA, Sega, Epic Games e Konami che hanno espresso tutte interesse, se non addirittura annunciando i propri sforzi nel campo della tecnologia blockchain. IGN ha chiesto a Zelnick se la sua posizione su blockchain e NFT è cambiata, date le recenti critiche della community a determinate implementazioni, in particolare quelle in Stalker 2 e dopo il più recente dietrofront da parte del publisher Team17 su Worms.

"Questa non è un'esperienza di intrattenimento, è qualcos'altro. E la mia opinione è che se si tratta di un'esperienza di intrattenimento, ancora una volta, vuoi assicurarti che i consumatori ottengano sempre più valore di quello per cui pagano, sempre. E se non è un'esperienza di intrattenimento, allora è un'esperienza di gioco d'azzardo (gambling) e deve essere regolamentata e deve essere trasparente", afferma Zelnick.

"E finora, i giochi play-to-earn non sono molto divertenti e non sono regolamentati né la loro economia è trasparente. Ma non mettiamo in discussione la tecnologia solo perché finora la sua espressione è stata all'interno della speculazione. Le speculazioni finiscono sempre; la tecnologia esisterà ancora. E tutto dipende da cosa fai con questa. Rimango fiducioso sul fatto che c'è molto da fare con essa."

Take-Two ha da poco annunciato i suoi guadagni del terzo trimestre, registrando un fatturato netto di $903 milioni.

Fonte: IGN.