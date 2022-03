Tales of Arise x Scarlet Nexus: arrivano i DLC crossover per i due titoli Bandai Namco

Bandai Namco ha annunciato a sorpresa nuovi contenuti aggiuntivi per Scarlet Nexus e Tales of Arise, in edizione crossover e del tutto gratuiti. In Scarlet Nexus arriva dunque la Blazing Sword e la maschera di Alphen provenienti da Tales of Arise mentre, su quest'ultimo faranno apparizione la Myoho Muramasa di Yuito e il Baki Chan.

Non si sa ancora nulla sulle tempistiche di rilascio ma ulteriori informazioni arriveranno nei prossimi giorni. I due titoli hanno riscosso un buon successo, soprattutto Tales of Arise, avendo anche una struttura forse più digeribile dalla maggior parte dell'utenza. Ovviamente anche noi di Eurogamer abbiamo avuto modo di recensire entrambi i titoli, partendo da Scarlet Nexus:

"Sotto il cielo mortifero di New Himuka si nasconde un'opera fatta da appassionati per gli appassionati, un'azione colorata e soddisfacente e un intreccio che forse non sarà perfetto, ma che sa senz'altro intrattenere fino ai titoli di coda."

E continuando con Tales of Arise:

"Tales of Arise è un JRPG in grado di far contenti tanto i fan di vecchia data della saga, quanto i neofiti: accessibile, esteticamente appagante e dal ritmo sempre scorrevole, è riuscito a rinfrescare il sistema di combattimento con un ottimo compromesso tra azione e strategia, senza però accantonare la componente parametrica."