Tax Credit Videogiochi €11 milioni in arrivo: raddoppiati i fondi destinati a sostenere gli sviluppatori italiani

Chi si occupa di videogiochi in Italia, tra sviluppatori indipendenti e software house, potranno contare su un budget raddoppiato per tutto il 2022, messo a disposizione da Governo.

La spinta principale allo sblocco e raddoppio dei fondi la si deve IIDEA, l'associazione di categoria che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, che con la pubblicazione del nuovo decreto di ripartizione del fondo per il cinema e l'audiovisivo, destinerà al settore 11 milioni di euro. I nuovi fondi però sono potenzialmente in grado di sbloccare fino a 44 milioni di euro di investimenti, in virtù del credito d'imposta riconosciuto sul 25% dei costi eleggibili di produzione.

Per IIDEA questo è un primo passo importante per colmare il gap con altri paesi europei, cercando di sostenere un'industria forse un po' osteggiata in questo paese, ma ricco di potenzialità. Del resto il mercato videoludico è tra i più grandi del mondo, dunque perché privarcene.