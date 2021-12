Tchia mostrato con un nuovo trailer direttamente dai The Game Awards

I The Game Awards sono stati occasione per vedere anche qualche titolo un po' più di nicchia, indie che altrimenti farebbero fatica a mostrarsi al pubblico con la stessa efficacia. Tchia è uno di questi, mostrato con un nuovo trailer in cui abbiamo potuto vedere un setting inedito.

Il titolo sviluppato da Awaceb, si presenta come un'avventura che trae ispirazione dalle ambientazioni tropicali della Nuova Caledonia, un unicum nel panorama videoludico. Come visibile dal trailer, ci sarà ampio focus sull'esplorazione dell'open world, con accento sulla personalizzazione dell'isola e della protagonista. Ma c'è di più, perché si avrà a disposizione uno speciale potere, il Soul Jumping, che consente di prendere il controllo di qualsiasi animale o oggetto nel gioco, sia in volo, a terra o sott'acqua. Tutto ciò apre un immenso ventaglio di possibilità.

Tchia dovrebbe arrivare entro la primavera 2022, su PlayStation 5, Google Stadia e PC, tramite Epic Games Store.

