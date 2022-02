'Gli NFT sono una gigantesca truffa'. Gli sviluppatori di Going Under rompono con Team 17

Dopo che vari editori leader come Ubisoft, Square Enix o Konami hanno espresso il loro interesse per i token non fungibili o NFT nelle ultime settimane, i responsabili di Team17 hanno seguito l'esempio questa settimana.

Tuttavia, l'annuncio di voler vendere anche NFT in futuro a cominciare da Worms ha suscitato dure critiche da parte di vari studi che hanno lavorato con Team17 in passato. Particolarmente chiari sono stati i creatori di Going Under, Aggro Crab Games, che secondo le proprie informazioni non stanno più collaborando con Team17 e vorrebbero rinunciare a una partnership con l'editore per progetti futuri. Almeno fino a quando la decisione sui piani NFT non sarà stata riconsiderata.

"Noi di Aggro Crab condanniamo la decisione di Team17 di produrre e interagire con NFT", ha affermato lo studio indipendente. "Crediamo che gli NFT non possano essere rispettosi dell'ambiente o utili e siano davvero solo una bufala. Per favore, non molestate i dipendenti di Team17 o gli sviluppatori sotto il loro ombrello poiché questa decisione sembra aver colto tutti alla sprovvista e probabilmente è arrivata dall'alto".

"Inutile dire che non lavoreremo più con loro su piani futuri. E vogliamo incoraggiare altri sviluppatori indipendenti a fare lo stesso. A meno che tale decisione non venga revocata", hanno continuato gli sviluppatori di Aggro Crab Games.