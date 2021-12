Teamfight Tactics accoglie Silco, uno dei personaggi di Arcane, la serie TV di League Of Legends

I personaggi di Arcane trascenderanno presto il piccolo schermo e arriveranno nei videogiochi di Riot. Silco diventerà il primo personaggio a passare dallo show televisivo al gioco nell'universo di Runeterra.

Mentre Arcane è stato adattato dalla tradizione di League of Legends, Silco non arriverà come un nuovo campione, almeno non direttamente. Invece, il personaggio debutterà nel gioco spin-off di LoL, Teamfight Tactics. Inoltre, Riot ha annunciato che l'uscita di Silco in TFT sarà esclusiva, il che significa che il personaggio di Arcane non arriverà mai in League of Legends.

Gli sviluppatori di Riot creeranno Silco da zero e non hanno ancora rilasciato informazioni su quali abilità potrebbe avere o in quale classe e origine potrebbe trovarsi. Qui di seguito potete dare uno sguardo all'annuncio fatto tramite il canale ufficiale su Twitter.

Probabilmente in futuro vedremo altri personaggi della serie animata approdare nei vari giochi Riot.

