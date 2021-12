Teardown: la campagna è completa nel nuovo update gratuito Part 2

Teardown ha ricevuto un nuovo update gratuito, la "parte 2", che completa la sua campagna aggiungendo mappe e missioni, ma anche robot e strumenti per le mod.

Il suo trailer mostra enormi robot che provano a calpestare i giocatori, un tornado, un veicolo corazzato militare e altri mezzi e modi per distruggere ogni cosa presente a schermo. Teardown, infatti, è basato sulla massima distruttibilità ambientale, e permette di completare le rapine disponibili in ogni missione infiltrandosi in qualunque modo: sfondando muri, perforando i soffitti, schiantando mezzi contro portoni e cancelli, per poi scappare sullo stesso percorso di distruzione scatenata.

La community di Teardown ha anche creato delle mappe, e con i nuovi strumenti per i modder si potranno creare livelli ancora più profondi, addirittura creando dei robot. Questa è la versione 0.9 del titolo, il che significa che all'arrivo della versione 1.0, il gioco lascerà l'early access.

Attualmente, Teardown è in sconto a 15,99€ su Steam , ma se non vi convince la valutazione Estremamente Positiva, può darsi che lo farà il provato, a cura di Alberto Naso.

Fonte: Rock Paper Shotgun