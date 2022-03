Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection racchiude 13 classici giochi arcade ed è in arrivo nel 2022

Alcuni classici difficili da trovare ma divertenti da giocare stanno per essere lanciati in un pacchetto nuovo di zecca. All'evento State of Play di Sony, Konami ha rivelato una raccolta di giochi retrò di Teenage Mutant Ninja Turtles chiamata The Cowabunga Collection.

"Fin dall'inizio fu ovvio che The Cowabunga Collection dovesse includere tutte le uscite occidentali in 8 e 16 bit, le loro versioni giapponesi, e, chiaramente, i giochi arcade TMNT. Tutti insieme stiamo portando i 13 giochi arcade e per console e le loro versioni regionali su PlayStation 4 e PlayStation 5 nel 2022" si legge su PlayStation Blog.

Riunisce 13 giochi precedentemente rilasciati nelle sale giochi e su console come Game Boy, SNES e Sega Mega Drive, tra cui il picchiaduro a scorrimento laterale Turtles in Time e il picchiaduro 2D Tournament Fighters. I giochi sono stati aggiornati con funzionalità come il gioco online, la mappatura dei pulsanti, una funzione di riavvolgimento e texture migliorate.

Come riportato, la raccolta non ha una data di uscita specifica, ma è prevista per il lancio sia su PS4 che su PS5 quest'anno.

