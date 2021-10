Tekken 7 Legendary Edition ha una data di uscita ma incredibilmente non contiene tutti i DLC

Bandai Namco ha annunciato la nuova edizione di Tekken 7 tramite il proprio account Twitter ufficiale. Tekken 7 Legendary Edition includerà otto dei personaggi DLC, ma non menziona se altri DLC saranno inclusi nel pacchetto.

Arriverà su PS4 e Xbox One, in uscita il 12 novembre. Il pacchetto per qualche motivo non includerà il resto dei personaggi DLC, a quanto pare, inclusi i personaggi ospiti come Noctis (Final Fantasy XV) e Negan Smith (The Walking Dead). Tekken 7 è famoso per essere stato ripetutamente criticato per il modo in cui ha gestito i DLC.

In un precedente tweet, poi cancellato, il prezzo si aggirava intorno ai 30 euro. Il basso costo della Legendary Edition dovrebbe essere il benvenuto per i nuovi giocatori, ma il fatto di non includere tutti i contenuti lascia intendere ancora che i giocatori debbano sborsare se vogliono aggiornarsi con il gioco.

Iconic characters from #TEKKEN return in a new box version of TEKKEN 7! ?



The Legendary Edition includes the base game with a roster of 36 fighters and 8 previously released DLC characters from past TEKKEN games. Available Nov 12 at select EU retailers! ? pic.twitter.com/N6SWDIVrQO — BANDAI NAMCO EUROPE ? (@BandaiNamcoEU) October 29, 2021

Non ci resta che attendere ulteriori dettagli da Bandai Namco.

Fonte: DotEsport