Tekken 7: la mod basata su Elden Ring è talmente ben riuscita che Harada intima di 'fermarsi'

Abbiamo avuto spesso modo di parlare dei modder, capaci di far uscire dei veri gioielli o addirittura di mettere una pezza dove gli sviluppatori ufficiali non riescono. Con la mod di Tekken 7 però si è raggiunto un picco qualitativo molto alto, tanto che lo stesso papà della serie, Katsuhiro Harada, è andato un po' in confusione.

Di fatto, la mod aggiunge vari personaggi di Elden Ring facendo più che semplici reskin di personaggi esistenti. Il trailer che potete vedere qui sotto, inoltre è reso talmente bene da sembra quasi un DLC crossover ufficiale (non dimentichiamo che entrambi i prodotti sono sotto bandiera Bandai Namco). Proprio su questo è intervenuto Harada, applaudendo il lavoro svolta dai modder, ma intimandoli anche di fermarsi.

Um ... Sure, Elden is a Bandai Namco-funded title, and I was the production general manager in charge of Elden, so it's not irrelevant ... it's ridiculously well-made mod but plz stop it lol https://t.co/ISlXLrjfhM — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) March 31, 2022

"Umh... Certo, Elden è un titolo finanziato da Bandai Namco, e io ero il direttore generale della produzione responsabile di Elden, quindi non è irrilevante ... è una mod ridicolmente ben fatta ma per favore smettetela lol"

Forse l'idea è talmente buona che vuole realizzare qualcosa di ufficiale.

