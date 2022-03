Tekken Bloodline, annuncio ufficiale per la nuova serie Netflix

Netflix ha annunciato ufficialmente una nuova serie animata basata su uno dei Fighter game più popolari di sempre, Tekken.

In arrivo nel 2022, Tekken: Bloodline narrerà la origin story di Jin Kazama, impegnato in una missione di vendetta e riscatto con un obiettivo in mente: il King of Iron Fist Tournament.

Nella sinossi ufficiale si può leggere quanto segue: "Il potere è tutto. Jin Kazama ha imparato le arti di autodifesa di famiglia, le arti marziali tradizionali della famiglia Kazama, da sua madre, già in tenera età. Malgrado ciò, non potè nulla quando un male indomito apparve improvvisamente, distruggendo tutto ciò che gli era caro, cambiando la sua vita per sempre. Arrabbiato con se stesso per non essere stato in grado di fermarlo, Jin giura vendetta e va in cerca del potere assoluto per ottenerla. La sua ricerca porterà alla battaglia finale su un palcoscenico globale - Il King of Iron Fist Tournament".

In the first animated series from the 3D fighting game TEKKEN, Jin Kazama goes on a heroic mission leading to the ultimate battle ? the King of Iron Fist Tournament.



TEKKEN: BLOODLINE comes to Netflix worldwide in 2022. pic.twitter.com/D4tU0LiKOk — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) March 19, 2022

Ci sono anche altri personaggi storici di Tekken nel trailer, come Heihachi e Kazuya Mishima, Leroy Smith, King e Ogre.

