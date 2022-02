Tencent ha acquisito 1C Entertainment, editore polacco specializzato nei AA

L'inizio di questo 2022, oltre a fatti di cronaca che purtroppo conosciamo, è stato contraddistinto da una serie di acquisizioni che ha visto Microsoft in testa con quella di Activision-Blizzard per circa 70 miliardi di dollari, ma anche Sony si è data da fare, con l'acquisizione di Bungie dal valore di 3,5 miliardi.

Poteva rimanere fuori da tutto questo Tencent? Ovviamente no. Il colosso cinese si è espanso ulteriormente acquisendo l'editrice polacca, specializzata in AA 1C Entertainment che subirà un totale rebranding nei prossimi sei mesi. L'accordo era già stato trovato a novembre ma comunicato solo oggi. Non sappiamo ulteriori dettagli dell'affare.

Probabilmente molti di voi non saranno particolarmente colpiti, ma come sussidiaria di 1C vi è QLOC, una società addetta a sostenere lo sviluppo di titoli terze parti e in cui ha già attivamente lavorato in Devil May Cry, Dark Souls Remastered e Cyberpunk 2077, tanto per citarne alcuni. Una società di grande esperienza e conosce molto bene il mercato europeo.

