Tencent nel 2021 ha guadagnato ancora di più dai videogiochi rispetto a Sony, Microsoft e Nintendo

Il mercato videoludico cinese è il più grande del mondo. Nonostante la costante introduzione di ulteriori restrizioni da parte delle autorità, tutti sognano anche solo un frammento di questo segmento. È facile capire perché: basta guardare la performance finanziaria di Tencent.

"A causa" di queste restrizioni, il colosso cinese ha registrato nel quarto trimestre del 2021 l'aumento dei ricavi più lento della sua storia, solo l'8% rispetto all'anno precedente. I ricavi totali per questo periodo sono stati esattamente 144,18 miliardi di yuan, ovvero 22,62 miliardi di dollari. Lo stimato analista di settore Daniel Ahmad ha richiamato l'attenzione sui risultati annuali raggiunti nel segmento relativo ai ricavi dei videogiochi.

Tencet ha registrato un fatturato totale di 32,38 miliardi di dollari nel 2021, con un aumento del 9,9% su base annua. I cinesi devono il loro successo principalmente ai giochi per dispositivi mobile. Ci sono in particolare titoli come PUBG Mobile, Brawl Stars e Clash of Clans e al di fuori del mondo dei dispositivi mobile troviamo Valorant.

Tencent maintains its position as the #1 gaming company in the world by revenue (unsurprisingly).



Here is a comp to the big 3:https://t.co/deUyYV2vxu — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 23, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Come sottolinea Ahmad, Tencent rimane il numero 1 al mondo per entrate nei videogiochi. Per fare un confronto, cita i risultati dello scorso anno delle società videoludiche conosciute: come possiamo vedere dal suo tweet Sony ha registrato 24,87 miliardi di dollari, Microsoft 16,28 miliardi di dollari e Nintendo 15,3 miliardi di dollari.