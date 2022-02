Tencent acquisisce Inflexion Games, studio formato da ex BioWare responsabile di Nightingale

Tencent ha acquisito un nuovo studio, ovvero Inflexion Games. Il team si è unito al colosso asiatico per rafforzare le sue risorse in Occidente: attualmente il nuovo progetto in via di sviluppo è Nightingale, mostrato per la prima volta durante i The Game Awards del 2021.

"Il team incredibilmente talentuoso di Inflexion Games ha una comprovata esperienza nello sviluppo di universi avvincenti che combinano azione forte con un gameplay eccezionale", ha affermato Pete Smith, VP Partnerships di Tencent Global Games in una dichiarazione. "La reazione iniziale a Nightingale è stata incredibilmente positiva e non vediamo l'ora di supportare Inflexion nel realizzare la loro visione per questo e per i titoli futuri".

Aaryn Flynn, CEO dello studio, condivide il suo entusiasmo per l'adesione. "È un privilegio lavorare con la famiglia Tencent. La profonda conoscenza ed esperienza fornite dai team globali di Tencent, e la loro capacità di supportare l'indipendenza e lo spirito creativo del nostro team, offrono un'inestimabile opportunità di collaborazione. Non vediamo l'ora di lavorare insieme alla versione in accesso anticipato di Nightingale entro la fine dell'anno".

Inflexion Games con Nightingale propone un viaggio condiviso attraverso un mondo con ambientazione vittoriana. I giocatori si sposteranno in regni pericolosi attraverso i portali insieme al resto della comunità dove dovranno sopravvivere e costruire insieme un nuovo mondo.

Fonte: Rock Paper Shotgun