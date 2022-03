Tencent diventa azionista di maggioranza di Tequila Works, team dietro Rime

Tequila Works, lo studio responsabile di opere come Rime e The Sexy Brutale, ha annunciato attraverso il suo blog ufficiale che il colosso cinese Tencent è diventato il suo azionista di maggioranza.

"Per 12 anni, i team di Tequila Works hanno creato con passione titoli di alta qualità che irradiano la nostra sensibilità personale, ma c'è un limite a quanto puoi crescere da solo", spiega Raúl Rubio, CEO dello studio. La cifra che ha stipulato l'accordo non è stato reso pubblico.

Parlando di Tencent, il CEO di Tequila Works afferma: "Sono un partner in grado di apprezzare il valore del miglior talento creativo con l'originalità al centro. Uno che rispetta la nostra indipendenza e libertà creativa. Questa partnership ci consentirà di concentrarci sulla promozione delle IP originali per cui siamo conosciuti e sulla creazione delle migliori esperienze".

Tequila Works welcomes Tencent as a majority investor.https://t.co/AZSv8o3T24 — Tequila Works | Song of Nunu ?? (@TequilaWorks) March 15, 2022

Anche Luz Sancho, amministratore unico di Tequila Works, ha voluto celebrare questo accordo: "Siamo lieti di unire le forze con un partner che ci consente di rendere Tequila Works uno studio più forte, con accesso a tutte le risorse necessarie per produrre titoli di qualità superiore, il tutto fatto con amore e passione per ciò che la nostra amata comunità ci conosce, mentre saremo in grado di portare questi progetti a un pubblico in crescita".

