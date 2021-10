From Software: Tencent diventa azionista della società madre Kadokawa

Il conglomerato cinese Tencent Holdings acquisirà una quota del 6,86% nella società editrice giapponese Kadokawa per 30 miliardi di yen (264 milioni di dollari).

Kadokawa ha affermato che una sussidiaria di Tencent con sede a Hong Kong chiamata Sixjoy acquisirà 4,86 ​​milioni di azioni per 6.170 yen. La transazione avverrà tra il 15 e il 26 novembre.

Tencent diventerà il terzo azionista di Kadokawa dopo la chiusura dell'accordo. Kadokawa pubblica circa 5.000 titoli di libri all'anno, dai romanzi ai fumetti, e gestisce anche il sito di condivisione video Niconico. La società ha affermato di "aver deciso di stipulare un accordo di alleanza commerciale con Tencent Group per il business degli anime per promuovere ulteriormente il Global Media Mix basato su IP dell'azienda" e "per formare un'alleanza di capitale con Tencent Group".

"Kadokawa e Tencent Group hanno mantenuto una partnership strategica nel settore editoriale attraverso una società di joint venture a Guangzhou, in Cina dal 2016. Inoltre, la Società, Sixjoy e Tencent Japan hanno stipulato questo accordo di alleanza commerciale il 29 ottobre 2021, con l'intenzione di formare un'alleanza strategica ampliata nel settore dell'animazione e dei giochi", si legge nel documento di accordo ufficiale di Kadokawa.

Fonte: ResetEra