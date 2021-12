Terminator: Dark Fate - Defiance è un nuovo RTS in uscita su PC. Primo trailer e dettagli

L'editore Slitherine (Warhammer 40,000: Battlesector) ha annunciato un nuovo gioco di strategia, questa volta utilizzando il franchise di Terminator, per la gioia di tutti i fan del medium cinematografico.

Lo sviluppatore Cats Who Play ci permetterà di entrare nella guerra del futuro della timeline di Terminator: Dark Fate (che continua dopo Terminator 2, ignorando il resto dei sequel) in questo RTS sottotitolato Defiance.

Nella campagna dovremo assumere il ruolo di un comandante della fazione dei Fondatori per affrontare Legion, l'equivalente Skynet di questa linea. In multiplayer possiamo prendere il controllo di queste due fazioni e della Resistenza. Lo studio di sviluppo ha pubblicato un primo teaser trailer ed un breve video gameplay che mostra qualche dettaglio in più sul gioco. Senza indugi vi lasciamo alla visione dei filmati.

Terminator: Dark Fate Defiance sarà disponibile su PC nel 2022.

Fonte: Eurogamer