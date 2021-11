Terminator potrebbe tornare con un nuovo gioco o in un DLC per Terminator: Resistance

Il franchise cinematografico di Terminator ha avuto diversi legami con i videogiochi. Dai titoli a scorrimento laterale pubblicati su NES agli sparatutto in terza persona lanciati a metà degli anni 2000.

Il personaggio è talmente iconico che giochi come Fortnite e Mortal Kombat 11 hanno reso Terminator un personaggio giocabile. Il franchise sta ancora ricevendo giochi, come Terminator: Resistance, pubblicato nel 2019.

Sviluppato da Teyon e pubblicato da Reef Entertainment, Terminator: Resistance è uno sparatutto in prima persona ambientato nel futuro oscuro dei primi due film, con lo scenario della "Guerra futura" come sfondo principale. Il gioco è stato lanciato con un'accoglienza mista, con molti che citano l'intelligenza artificiale del gioco e le meccaniche di shooting come le maggiori carenze del gioco. Detto questo, ha raccolto un seguito di culto tra i fan, come dimostrano le recensioni su Steam, nonostante i suoi difetti. Per questo motivo, il publisher sembra stia suggerendo alcuni nuovi contenuti legati a Terminator.

Reef Entertainment ha pubblicato un tweet con l'immagine di un'uniforme danneggiata, insieme a una serie di istruzioni scritte. Il tweet indica che questo "messaggio" proviene da John Connor, il protagonista e leader della Resistenza contro i Terminator. Il tweet afferma che la missione richiede ai giocatori di incontrare DN38416 per indagare sui residenti scomparsi, insieme a un primo piano dell'uniforme del soldato e una serie di numeri e lettere.

[[ INCOMING MESSAGE FROM JOHN CONNOR: NEW MISSION PARAMETERS ]]



1.RENDEZVOUS WITH DN38416 AND HIS TEAM

2.INVESTIGATE REPORTS OF MISSING RESIDENTS IN NORTHRIDGE OUTPOST

3.FURTHER INTEL WILL BE DELIVERED NEXT WEEK pic.twitter.com/3RNpEYRb6g — Reef Entertainment (@Reef_Games) November 19, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Molti fan di vecchia data del franchise hanno facilmente ricostruito il significato dell'immagine, con i numeri e le lettere che sono un riferimento al sergente Kyle Reese, un importante personaggio del primo film di Terminator. Alcuni fan hanno ipotizzato che potrebbe esserci un gioco futuro o che potrebbe essere un DLC per Terminator: Resistance. Considerando che Reese è colui che torna indietro nel tempo per salvare Sarah Connor, insieme all'attenzione di Resistance sulla guerra futura, è possibile che possa essere un DLC della storia che si concentra sugli sforzi di Kyle Reese prima che viaggiasse nel passato.

Il tweet termina dicendo che ulteriori notizie saranno condivise a breve. Considerando che Terminator: Resistance quest'anno ha ricevuto una versione PS5 migliorata, ha senso che il publisher voglia fornire alcuni contenuti aggiuntivi o un nuovo gioco.

Terminator: Resistance è ora disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox One.

Fonte: Gamerant.