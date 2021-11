Terra Invicta: i creatori della mod Long War di XCOM rinviano l'uscita del gioco

Il team dietro la popolare mod per XCOM, Long War, ha annunciato il rinvio dello strategico completamente inedito a cui stanno lavorando da ben quattro anni. Pavonis Interactive descrive Terra Invicta come uno strategico su larga scala, in cui "un'invasione aliena ha frammentato l'umanità in sette fazioni ideologiche, ognuna con una visione distinta del futuro", secondo la sua descrizione su Steam . Le varie fazioni hanno infatti aspirazioni diverse, tra cui figurano l'adorazione degli invasori o anche la semplice volontà di costruire un'enorme nave e scappare il più lontano possibile dalla minaccia extraterrestre.

Lo strategico è stato rinviato di qualche mese, scivolando fino alla primavera del prossimo anno, quindi avrà una data d'uscita compresa fra aprile e giugno del 2022. La ragioni dietro il rinvio sono presto dette: il gioco ha ancora bisogno di un bilanciamento nel late game e di miglioramenti generali all'intelligenza artificiale.

"Le feature principali sono in posizione e stiamo rifinendo il gioco prima del lancio, ma abbiamo deciso che un rinvio sarebbe stato importante per assicurarci che il prodotto finale sia all'altezza delle aspettative dei giocatori", ha riferito il creative director di Terra Invicta, John Lumpkin.

I lavori sul gioco sono cominciati dopo la pubblicazione della mod Long War per XCOM, e durante lo sviluppo il team ha anche trovato il tempo per pubblicare altre mod per XCOM 2, compresa Long War 2, dopodiché si sono rimessi a Kickstarter per finanziare Terra Invicta; hanno raggiunto l'obiettivo in appena sei ore dall'inizio della campagna, segno che il progetto ha un suo seguito molto affezionato.

Fonte: Rock, Paper, Shotgun