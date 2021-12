The Anacrusis, lo shooter sci-fi dell'ex writer di Left 4 Dead in arrivo su Xbox Game Pass in accesso anticipato

Lo studio co-fondato dall'ex scrittore di Valve Chet Faliszek e dall'ex designer di Riot Kimberly Voll ha annunciato una data di lancio in accesso anticipato per il loro primo gioco, lo sparatutto in prima persona cooperativo The Anacrusis. Il 13 gennaio, potremo sparare ad alieni su astronavi con armi e gadget fantascientifici. Il gioco sarà disponibile in acceso anticipato su PC ma anche su Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Il gioco entrerà in accesso anticipato con tre episodi che sono completi di funzionalità, ma ovviamente non completamente rifiniti. Hanno in programma di essere in accesso anticipato per 9-12 mesi, aggiungendo nuovi episodi e nuove modalità, consentendo così di ascoltare il feedback dei giocatori.

In un nuovo video del devblog, Faliszek ha spiegato: "Vogliamo essere in grado di avere queste conversazioni con le persone della community che giocano al nostro gioco, ottenere feedback reali e provare alcune cose. E questo è davvero importante, vogliamo inserire i contenuti in anticipo in modo che possiamo ottenere feedback, quindi essenzialmente contenuto beta. Spesso ciò che le persone fanno è creare server beta speciali per farlo, ma ciò significa che hai solo il giocatore hardcore che ci gioca, non il tipo di giocatore occasionale, e vogliamo ottenere il feedback di tutti, e quindi per farlo abbiamo pensato che l'accesso anticipato fosse il formato migliore".

The Anacrusis arriverà il 13 gennaio su Steam, Epic Games Store, Microsoft Store e Xbox. Sarà anche su PC Game Pass e Xbox Game Pass.

Fonte: IGN