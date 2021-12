The Artful Escape è il miglior indie del 2021 per Forbes!

The Artful Escape è stato in grado di catturare l'attenzione di molti giocatori e non solo, essendo anche stato nominato nelle categorie di Miglior direzione artistica, Miglior colonna sonora e Miglior indie di debutto ai The Game Awards. La rivista Forbes, invece, gli ha assegnato il suo premio di Indie dell'Anno!

L'indie di Beethoven and Dinosaur è descritto dalla rivista come qualcosa di "difficile da superare in bellezza, divertimento ed emozione" nonostante non sia "impegnativo, lungo o necessariamente pionieristico". Anche la recensione di Eurogamer.it ha già le idee chiare, ma vediamo la Top 10 completa di Forbes:

The Artful Escape Nuclear Throne Death's Door Unpacking Genesis Noir Maquette Omno Solar Ash OCO The Last Stop

Forbes non ha dimenticato alcune menzioni onorevoli, che vedono 12 Minutes, Before Your Eyes, Sable e KeyWe tra i non classificati ma comunque degni di nota. Li avreste classificati al posto di Forbes, e in che posizioni?

Fonte: Forbes