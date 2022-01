The Artful Escape sarebbe in uscita su PlayStation dopo il lancio come esclusiva console Xbox

The Artful Escape, uno dei migliori giochi del 2021, è stato avvistato su PSN, il che implica che un porting per PlayStation è in arrivo.

The Artful Escape al momento è disponibile solo su Xbox e PC. Tuttavia, sembra che questo sia destinato a cambiare molto presto, poiché il gioco è stato recentemente avvistato su PlayStation Network.

Come notato da WellPlayed e condiviso su ResetEra, un elenco di The Artful Escape può essere trovato su PSN in questo momento. Nessuna data di lancio è allegata alla pagina del negozio, anche se menziona che "arriverà presto" e ha screenshot e immagini accanto.

Secondo WellPlayed, l'elenco può essere individuato solo sulla versione PS5 di PlayStation Store e può essere visto solo nella sezione "Prossimamente" del sito. Cercare The Artful Escape sulla versione web del negozio non produrrà risultati, ma WellPlayed è stato in grado di catturare diversi screenshot dell'elenco.

Per aggiungere ancora più benzina sul fuoco, Shuhei Yoshida ha ritwittato un post di Annapurna in cui annunciava che The Artful Escape è stato nominato per l'Outstanding Achievement in Game Direction ai Dice Awards, oltre a congratularsi con loro nei commenti. L'amore per gli indie di Yoshida, combinato con l'apparizione del gioco su PSN, suggerisce fortemente un lancio di The Artful Escape per PlayStation.

Fonte: Thegamer.