The Ascent per PS5 e PS4 praticamente confermato. Una ormai ex esclusiva console Xbox

The Ascent sta per uscire anche su Playstation 4 e 5. L'ESRB ha impostato il suo rating un paio di giorni fa sulle piattaforme citate, dunque sembra che un annuncio ufficiale che mette definitivamente fine al periodo di esclusività Microsoft dell'indie di Neon Giant sia ormai alle porte.

Contrassegnato come consigliato ai maggiori di 17 anni (sostanzialmente il PEGI 18), il sito dell'ESRB segnala violenza, riferimenti alla droga, sangue, tematiche legate al sesso, tutti abbastanza espliciti all'interno del gioco in scene di gameplay o dialoghi non censurati.

Ottimo comparto artistico, ottimo gameplay, e ottimi voti

Il GDR action isometrico "è un piccolo gioiello di programmazione, frutto della sconfinata passione di un gruppo di sviluppatori indipendenti", dice Riccardo Cantù, nella recensione di Eurogamer.it. "È davvero possibile sviluppare un gioco dalle qualità di un tripla-A senza avere i budget faraonici dei colossi dell'industria? La risposta è sì se si parla di Neon Giant". Senz'altro una voce che consiglia a tutti i possessori di console Sony di non voltare le spalle a questa interessantissima produzione.

Fonte: Eurogamer.net