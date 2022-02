The Ascent, l'RPG cyberpunk ha una data di uscita su PS4 e PS5

Attraverso un comunicato stampa, Neon Giant ha annunciato che The Ascent, l'action RPG a tinte cyberpunk, sta per arrivare anche su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Oltre all'annuncio di PlayStation, The Ascent lancia oggi su Steam il suo nuovo pacchetto DLC CyberWarrior e introduce la tanto richiesta funzione NewGame+ per i giocatori di Steam.

"Ti diamo il benvenuto alla massima espressione dell'arcologia del gruppo The Ascent, una metropoli verticale, popolata da creature provenienti da tutta la galassia, e gestita dalle multinazionali. Vestirai i panni di un lavoratore, proprietà della compagnia che possiede te e tutti gli abitanti del tuo distretto. In un giorno qualunque, una serie di catastrofici eventi ti travolge: il gruppo The Ascent chiude i battenti per motivi ignoti, e la sopravvivenza del tuo distretto è a rischio. Dovrai imbracciare le armi e partire per una nuova missione per scoprire la causa di quanto è successo" si legge nella descrizione del gioco.

The Ascent sarà disponibile anche su PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 24 marzo.