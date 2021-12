The Ascent ormai ex esclusiva Xbox? Spuntano le versioni PS5 e PS4

L'esclusiva console Xbox The Ascent è stata classificata per PS4 e PS5 a Taiwan.

Il sito Web Taiwan Entertainment Software Rating Information ha elenchi separati per le versioni PS4 e PS5 del gioco. Secondo questi elenchi, il titolo, pubblicato da Curve Digital in occidente, potrebbe essere gestito dal publisher coreano H2 Interactive per la sua uscita taiwanese.

Il gioco è stato un'esclusiva Xbox (e un titolo Day One su Game Pass) da quando è stato lanciato a luglio. Tuttavia, gli sviluppatori hanno precedentemente affermato di essere "consapevoli" della forte domanda di una versione PS5 e hano detto agli utenti di rimanere sintonizzati per aggiornamenti.

Rispondendo a un follower a ottobre, l'account Twitter ufficiale di The Ascent ha dato ai fan la speranza che alla fine potesse arrivare una versione PlayStation del gioco.

"Grazie per averci fatto sapere che ti piacerebbe vedere The Ascent su PS5! Anche se non abbiamo nulla da annunciare in questo momento, vogliamo che tu sappia che il team è a conoscenza della richiesta di una versione PS5. Tieni d'occhio il nostro account Twitter per gli aggiornamenti!"

The Ascent è un gioco di ruolo d'azione a tema cyberpunk dello studio indipendente Neon Giant, un nuovo sviluppatore con sede in Svezia. Il gioco è stato pubblicato con recensioni favorevoli a luglio per Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Ambientato in un futuristico mondo cyberpunk, The Ascent mette i giocatori nel ruolo di un lavoratore del The Ascent Group, una megacorporazione che crolla improvvisamente senza preavviso, portando all'anarchia. Mentre altre organizzazioni e sindacati combattono tra loro per cercare di prendere il controllo della città, sta al vostro personaggio assicurarsi che nessuno riesca a farcela, mentre allo stesso tempo cerca di scoprire cosa ha causato il collasso di The Ascent Group.

Fonte: VGC.