The Axis Unseen unisce dark-fantasy, metal, caccia e Unreal Engine 5 nel primo impressionante trailer

Nate Purkeypile, un veterano di Bethesda che ha lavorato a diversi giochi tra cui Skyrim e Fallout 3 ha mostrato per la prima volta il suo nuovo gioco, The Axis Unseen, un titolo che unisce caccia, dark fantasy ed heavy metal, il tutto sviluppato in Unreal Engine 5.

In The Axis Unseen, darete la caccia e rintraccerete i mostri in un mondo intrappolato fuori dal tempo. Sarete in grado di migliorare il vostro arco ed i vostri sensi con il potere delle creature che sconfiggerete: il vostro scopo oltre a cacciare è trovare rifugio prima del tramonto, poiché anche voi sarete una preda.

The Axis Unseen presenta musiche originali di Clifford Meyer, voce e musicista delle leggendarie band post-metal ISIS e Red Sparowes. Il gioco è in sostanza una miscela unica di Heavy Metal e strumenti primitivi. Qui di seguito potete trovare un primissimo trailer che mostra una piccola parte del mondo di questo nuovissimo titolo.

Per adesso non c'è ancora una data di uscita, ma potete trovare qualche informazioni in più sulla sua pagina Steam.