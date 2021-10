The Bad Karmas and the Curse of the Zodiac è il nuovo board game degli italiani Xplored

Attraverso un comunicato stampa Xplored è lieta di annunciare The Bad Karmas And The Curse of the Zodiac, un board game di battaglia cooperativo con miniature intelligenti squisitamente dettagliate che rappresenta il primo gioco ufficiale da lanciare per il sistema di gioco Teburu. Nel gioco, quattro improbabili eroi dovranno lavorare insieme per combattere 12 orribili semidei giganteschi, gli Zodiac, che si risvegliano in tutto il mondo. The Bad Karmas and the Curse of the Zodiac verrà lanciato su Kickstarter nel primo trimestre del 2022.

Xplored sarà presente a Essen Spiel 2021, dove i giocatori avranno la prima opportunità di mettere le mani sul titolo e sperimentare il sistema di gioco Teburu. The Bad Karmas e The Curse of the Zodiac sfrutta il sistema di gioco Teburu per presentare una versione molto migliorata del normale gioco da tavolo. Offre un combattimento tattico frenetico contro nemici intelligenti che sono sempre consapevoli, imparano e reagiscono in tempo reale alle azioni del giocatore.

Il sistema di gioco Teburu tiene traccia delle miniature sul tabellone, dei dadi intelligenti lanciati e delle carte azione digitali selezionate dai giocatori sulla loro app personale. Un'esperienza di gioco epica arricchita da immagini vivide, suoni emozionanti e narrazione drammatica. Affrontate battaglie spettacolari uniche, momenti sorprendenti ed eventi cinematografici epici che prendono vita e giocate con i vostri amici in locale o in remoto.

"Dopo quattro anni di duro lavoro, siamo così entusiasti di annunciare finalmente il primo gioco ufficiale. Teburu ha attratto i maggiori brand del settore e per The Bad Karmas abbiamo coinvolto i migliori talenti da tutto il mondo. Il nostro dream team è orgoglioso di presentare e desideroso di condividere la visione che abbiamo per migliorare i giochi da tavolo" ha dichiarato Davide Garofalo - CEO e Direttore Creativo di Xplored per The Bad Karmas.