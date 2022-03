The Callisto Protocol continua lo sviluppo e il papà di Dead Space ci mostra il lavoro sul mocap

The Callisto Protocol, l'horror di Striking Distance e del papà di Dead Space Glen Schofield, è stato annunciato nel dicembre del 2020 e, quanto pare, i lavori sull'atteso titolo stanno proseguendo.

Come annunciato dallo stesso Schofield, il team di Striking Distance è tornato a lavorare in ufficio ed ora è impegnato nelle sessioni di mocap.

"Sono felice di essere tornato in ufficio. Che bello vedere il team sporcarsi le mani nel nostro studio di mocap! Molto sta accadendo adesso. Il gioco sembra fantastico", scrive Schofield su Twitter.

Dall'immagine pubblicata dal papà di Dead Space, sembra che il team stia lavorando su una delle scene horror che vedremo nel corso dell'avventura.

Love being back in the office lately. So cool to see the team getting their hands dirty in our mocap studio! So much is going on now. Game is looking great. pic.twitter.com/GhZgZq9Osf — Glen A. Schofield (@GlenSchofield) March 22, 2022

Al momento, The Callisto Protocol non ha una data si uscita precisa, ma il titolo dovrebbe arrivare nel corso di quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

