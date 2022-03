The Crew 2 riceverà l'update next-gen PS5 e Xbox Series X/S

Il gioco di guida open world di Ubisoft The Crew 2 riceverà un quinto anno di aggiornamenti gratuiti dei contenuti, a partire da luglio. Ciò includerà nuove auto, eventi, premi, competizioni e miglioramenti. Ma il cambiamento più grande e uno che farà sicuramente piacere ai fan, sarà l'update next-gen per PS5 e Xbox Series X/S.

La versione di The Crew 2 per PlayStation 5 e Xbox Series X/S vedrà il gioco portato a 60 fps, con ovviamente altre modifiche. L'upgrade è attualmente in fase di test e verrà lanciato con l'inizio dell'Anno 5 a luglio.

Allo stesso tempo, i miglioramenti visivi del cielo e del tempo arriveranno su tutte le piattaforme. Anche il parco macchine verrà modificato tra macchine vecchie e nuove suddivise per categoria.

The Crew 2 è arrivato per la prima volta nel 2018 e ha ancora "migliaia di nuovi giocatori che si uniscono ogni mese", come ha affermato lo sviluppatore Ivory Tower nel video che potete vedere qui sopra.

Fonte: Ubisoft