The Cuphead Show! viene mostrato in una nuova clip dal nome 'Calling All Bosses'

Dopo il successo strameritato di Arcane, Netflix ci riprova con Cuphead, cercando di bissare il successo della migliore serie TV tratta da un videogioco. La serie prende il nome di The Cuphead Show! ed è stata mostrata nuovamente attraverso una clip da titolo Calling All Bosses.

In questo piccolissimo estratto, possiamo osservare gli antagonisti principali King Dice e il Diavolo complottare contro Cuphead e Mugman, chiamando a raccolta tutti i boss terribili che abbiamo conosciuto nel videogioco. A livello visivo sembra presentarsi molto bene, non facendo rimpiangere quanto visto su Xbox, Switch e PC.

The Cuphead Show! arriverà tra qualche giorno su Netflix, il 18 febbraio. Stesso giorno di Horizon Forbidden West, per cui potreste trovarvi a scegliere su cosa far prima: giocare le avventure di Aloy o guardare lo show. Forse la scelta non è così difficile.