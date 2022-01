The Cuphead Show di Netflix ha una data di uscita ed un nuovo trailer!

Netflix ha annunciato proprio nella giornata di oggi che il suo show basato sul videogioco Cuphead, chiamato The Cuphead Show, sarà presentato in anteprima il 18 febbraio, debuttando inoltre con un nuovo trailer ricco di azione prima dell'uscita per dare agli spettatori un'idea di cosa aspettarsi.

La straordinaria animazione disegnata a mano del gioco di Cuphead ispirata ai cartoni animati degli anni '30 lo ha reso un candidato ovvio per un'eventuale serie TV e, in base al trailer, sembra che lo spettacolo sarà un viaggio divertente. Le persone che hanno giocato al gioco potrebbero individuare molti personaggi familiari: c'è Cuphead e suo fratello Mugman, ovviamente, e anche alcuni dei boss iconici del gioco fanno la loro apparizione.

Il trailer rivela anche che anche Ms. Chalice, che si unirà al gioco Cuphead nel prossimo DLC, farà parte dello show. The Cuphead Show è animato da Studio MDHR, che ha anche creato il gioco, i co-fondatori Chad e Jared Moldenhauer sono produttori esecutivi insieme a CJ Kettler di King Features e Dave Wasson. La prima stagione della serie TV sarà composta da 12 episodi della durata di 12 minuti ciascuno.

Ricordiamo che l'appuntamento è il 18 febbraio: The Cuphead Show andrà in onda in esclusiva per tutti gli abbonati a Netflix.

