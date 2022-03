The Cuphead Show di Netflix è già stato rinnovato per la seconda stagione

Ottime notizie per i fan di Cuphead! Studio MDHR ha annunciato che la stagione 2 di The Cuphead Show arriverà su Netflix quest'estate, oltre a Cuphead: The Delicious Last Course in arrivo il 30 giugno.

Studio MDHR è lo sviluppatore di Cuphead e i suoi fondatori, i fratelli Moldenhauer, sono stati i produttori esecutivi di The Cuphead Show.

Sebbene non sia stata fissata una data di uscita ufficiale, questa è la prima conferma che abbiamo sulla prossima stagione.

The Cuphead Show è un cartone animato originale Netflix con Cuphead, Mugman e vari villain del videogioco Cuphead. Lo show segue le vicende di Cuphead e Mugman in guerra contro Devil e i suoi scagnozzi. La stagione 1 ha esplorato solo una manciata dei tanti boss del gioco, quindi c'è ancora molto materiale per la stagione 2 e oltre.

It?s official!! More heartfelt hi-jinx and hilarity awaits in Season 2 of The Cuphead Show, debuting Summer 2022 exclusively on @Netflix. pic.twitter.com/TlBiojlUY4 — Studio MDHR (@StudioMDHR) March 2, 2022

Fonte: IGN.