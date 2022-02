The Dark Pictures Anthology, registrati da Supermassive Games altri cinque nuovi titoli

Man of Medan ha aperto la strada a una nuova saga antologica curata in collaborazione con Bandai Namco. Supermassive Games, gli autori di Until Dawn, esplorano diversi generi di horror in videogiochi narrativi molto particolari. Ma sembra che le cose non siano finite qui perché lo studio ha registrato nuovi titoli presso l'EUIPO (European Union Intellectual Property Office), il che suggerisce che vedremo più prodotti di questo stile in futuro.

I nomi registrati sono: The Dark Pictures: Directive 8020, The Dark Pictures: The Craven Man, The Dark Pictures: Winterfold, The Dark Pictures Presents: O Death e The Dark Pictures: Intercession. Dopo Man of Medan, un gioco la cui storia si svolge all'interno di una nave fantasma, Supermassive Games ha cambiato registro con Little Hope. Questo videogioco ci mette nei panni di una serie di personaggi che arrivano in città su uno scuolabus. Sfortunatamente per loro, è una città dove le streghe furono bruciate dall'Inquisizione. Passato e presente si uniscono per riaprire ferite non chiuse.

House of Ashes è il capitolo più recente della saga fino ad oggi. In questa occasione, il giocatore è immerso nel conflitto bellico della guerra in Iraq. Le maledizioni, tuttavia, non fanno distinzione tra le parti ed entrambe vengono inghiottite dalle sabbie del deserto. Uno strano tempio riposa sotto la polvere gialla, che fa presagire un futuro incerto per i suoi protagonisti.

Here's the next few years of The Dark Pictures Anthology games: https://t.co/IWWLCvSUYu pic.twitter.com/QaWsyUaMQF — The_Marmolade (@the_marmolade) February 1, 2022

Il 2022 è un anno in cui The Dark Pictures Anthology continuerà ad aggiungere storie. The Devil in Me completa la prima stagione dei giochi e ci presenta una storia con un assassino che uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: GamingBolt