The Dark Pictures Anthology e non solo? Supermassive registra un marchio che non farebbe parte della serie

Sin dal grande successo dello studio con Until Dawn, Supermassive Games ha spostato le priorità su progetti più piccoli. Conosciuta come The Dark Pictures Anthology, i fan si aspettavano che questa serie fosse priorità per l'azienda nel prossimo futuro. A quanto pare, un nuovo progetto è almeno allo studio secondo un marchio recente.

Supermassive Games ha registrato un nuovo marchio in Europa per un gioco intitolato The Quarry. Non c'è nulla che traspare da questo marchio al di fuori del titolo del gioco e della data del deposito stesso, il 17 febbraio. Tuttavia, è possibile affermare con sicurezza che non fa parte di The Dark Pictures Anthology per un semplice motivo.

Lo studio aveva già registrato altri cinque giochi in quel franchise alla fine di gennaio, con ogni titolo preceduto dal soprannome di The Dark Pictures. Senza la stessa denominazione, è probabile quindi che The Quarry non sia correlato con la serie.

Ovviamente per adesso Supermassive non ha ancora annunciato "The Quarry" perciò non ci resta che attendere informazioni ufficiali su questo potenziale nuovo gioco.

Fonte: Eurogamer