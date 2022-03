The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me ha nel cast la candidata agli Oscar Jessie Buckley

I titoli della serie The Dark Pictures Anthology hanno solitamente avuto alcuni volti riconoscibili. Gli attori di The Devil in Me non erano stati rivelati, ma ora Supermassive Games ha annunciato che la candidata all'Oscar Jessie Buckley reciterà nel prossimo gioco.

L'account Twitter ufficiale del gioco ha rivelato la notizia, mostrando il volto di Buckey nel logo.

Buckley ha recitato in film come The Lost Daughter, dove è stata nominata come migliore attrice non protagonista, e in programmi televisivi popolari come Fargo e Chernobyl.

Get ready for an unforgettable stay?



Oscar-nominated actress Jessie Buckley will star as Kate Wilder in The Devil in Me ?#TheDarkPictures pic.twitter.com/6SbcxDXRzR — The Dark Pictures (@TheDarkPictures) March 28, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Sebbene la data di uscita sia ancora sconosciuta, è probabile che The Devil in Me uscirà più avanti nel 2022 e finirà la prima stagione dell'antologia. The Devil in Me racconta di una "troupe cinematografica [che] riceve un misterioso invito a una replica del "Castello degli orrori" di H.H. Holmes, il primo serial killer americano". Ma scopriranno presto di essere costantemente osservati e che in palio c'è molto più degli indici d'ascolto.

Fonte: Comingsoon.