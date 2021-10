The Dark Pictures: The Devil in Me è l'ultimo capitolo della serie dei creatori di Until Dawn. Ecco il trailer

Oggi è il giorno in cui The Dark Pictures: House of Ashes, l'ultimo capitolo dell'antologia horror creata da Supermassive Games, diventa disponibile. Questa volta il gioco porta i giocatori nelle caverne sotterranee dell'Afghanistan, dovendo salvare i nostri protagonisti dai pericoli che ci attendono in l'oscurità.

Come già sappiamo, tutti i titoli dell'antologia hanno un teaser trailer per il prossimo capitolo, e questo non fa eccezione. Grazie al teaser, sappiamo che The Dark Pictures: The Devil in Me sarà l'ultimo capitolo della serie di questa antologia.

Il teaser può già essere visto su YouTube grazie a un utente che lo ha pubblicato, e in esso vediamo che il prossimo capitolo sarà ambientato nella vita di un serial killer, mentre vediamo come si sbarazza di molte delle sue vittime. Alla fine, si legge "Season One Finale", chiarendo che The Devil in Me sarà l'ultimo capitolo di questi giochi creati da Supermassive Games.

Attualmente non sappiamo quando questo nuovo gioco sarà disponibile, pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni del caso.

Fonte: GamingBolt