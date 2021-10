The Day Before, data di uscita e dettagli svelati prestissimo per l'MMO survival tra The Last of Us e The Division

Di The Day Before si è parlato poco in quest'anno, ma di certo il team di sviluppo non sta con le mani in mano. Proprio oggi, alle ore 19, lo studio di sviluppo Fntastic e il publisher Mytona sveleranno nuovi dettagli su questo sparatutto survival multiplayer tra cui la possibile data di uscita.

Oltre a questo, la descrizione del video promemoria indica che sia il publisher che lo sviluppatore "sveleranno qualcosa di nuovo in arrivo" che però non sarebbe collegato a dettagli sul gameplay o sulla data di uscita. Non ci resta quindi che attendere per sapere quali saranno queste novità.

The Day Before è un MMO di sopravvivenza a mondo aperto ambientato nella letale America post-pandemica invasa da infetti affamati di carne umana e sopravvissuti capaci di uccidere pur di ottenere cibo, armi e veicoli. Il vostro scopo sarà quella di recuperare risorse per partecipare alla restaurazione della società pre-pandemica, stando attenti agli infetti.

Rimanete sintonizzati con noi per tutti i dettagli che verranno svelati durante la diretta.