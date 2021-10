The Day Before si mostra in un nuovo gameplay trailer con la data di uscita, confermato anche su console

Fin dal primo annuncio, il survival MMO open world in terza persona The Day Before ha attirato molta attenzione, sia per il concept intrigante che per il comparto tecnico e grafico da bocca aperta. Finalmente, dopo diverso tempo, il gioco è tornato a mostrarsi al pubblico, con tanto di data di uscita.

Nella serata di ieri è stato infatti mostrato dagli sviluppatori di Fntastic un nuovo gameplay trailer, che ha mostrato particolari location del mondo post apocalittico in cui sarà ambientato, tra città in rovina, centri commerciali abbandonati e luoghi impervi, tutto appare curato nei minimi dettagli con una resa grafica davvero sorprendente.

Oltre a ciò, al termine del trailer è stato annunciato quello che tutti stavano aspettando, ossia la data di uscita: The Day Before uscirà su PC il 22 giugno 2022. Ma non finisce qui, perché nello stesso contesto sono state confermate le versioni console PlayStation 5 e Xbox Series X/S, di cui però al momento non conosciamo la data di rilascio.

The Day Before è un survival MMO open world ambientato in un America post apocalittica infestata da zombie, in cui sarà possibile scegliere se allearsi con altri sopravvissuti o combatterli, per riuscire a recuperare risorse e costruire una comunità fiorente.

Fonte: IGN