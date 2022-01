The Day Before tra The Last of Us e The Division in un trailer gameplay con ray tracing, 4K e 60 fps

The Day Before, il titolo di Fnastic e Mytona che sembra il perfetto punto di incontro tra The Division e The Last of Us, arriverà questa estate su PC, PlayStation e Xbox.

Manca un bel po' all'arrivo del titolo, quindi potrebbe risultare interessante il recente gameplay trailer pubblicato da IGN.

Per chi non lo sapesse, The Day Before è un gioco di sopravvivenza MMO open world ambientato in un'America post-pandemia. Dopo che l'area circostante è stata invasa da zombie, i pochi rimasti in vita dovranno fare di tutto per tentare di sopravvivere, lottando per il cibo e le armi. I giocatori dovranno viaggiare con attenzione nel mondo di gioco mentre cercano risorse in queste zone pericolose.

The Day Before includerà la tecnologia NVIDIA DLSS, il ray-tracing, l'RTX Global Illumination e l'ambient occlusion quando verrà lanciato su PC il 21 giugno 2022.

Il titolo sarà disponibile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Fonte: IGN.