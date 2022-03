The DioField Chronicle è un nuovo RPG tattico in arrivo su PS4 e PS5

Sony ha promesso di concentrarsi sui prossimi giochi PlayStation da parte degli sviluppatori giapponesi per la loro vetrina sullo stato dell'uso di marzo, e la promessa è stata di certo mantenuta, con i nuovi annunci di Square Enix che chiudono la presentazione. Il primo di questi è stato The DioField Chronicle.

Si tratta di un nuovo gioco di ruolo tattico, ma che sembra distinguerlo dalla maggior parte degli altri giochi del genere: un sistema di battaglia tattico in tempo reale. Come ci si aspetterebbe da un nuovo gioco di ruolo proveniente da Square Enix, c'è anche una forte enfasi sulla storia e sulla costruzione del mondo, e il trailer di annuncio del gioco approfondisce tutto questo, il gameplay e altro ancora.

"La guerra incombe sul continente di Rowetale... Con un esercito organizzato e abile nella magia moderna, l'Impero è una potenza con cui fare i conti. Nonostante la forza combinata dell'Alleanza, non ci fu abbastanza resistenza all'avanzata dell'Impero. Il continente fu devastato dalla sconvolgente guerra tra l'Impero e l'Alleanza. Tuttavia, una nazione rimase inalterata dal caos, il Regno di Alletain sull'isola di DioField, situata al largo della costa nord ovest di Rowetale. Si ritiene che la giada, la preziosa risorsa in grado di alimentare la magia moderna e le tecnologie, si trovi in abbondanza su DioField, portando l'isola all'attenzione dell'Impero e dell'Alleanza. Il Regno di Alletain sembrò destinato ad avere la terra macchiata dal sangue della battaglia" si legge nella descrizione del gioco.

The DioField Chronicle non ha ancora una data di uscita precisa, ma arriverà quest'anno.

Fonte: PlayStation Blog