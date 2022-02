The Division Heartland in un lungo leak su modalità, classi, rilascio e somiglianze con Escape from Tarkov

Dopo essere stato lontano dalle luci del palcoscenico per un po', The Division Heartland torna a far parlare di sé, o meglio, qualcuno ha recentemente ricavato delle informazioni sullo spin off free-to-play di Ubisoft da fonti interne - e questo "qualcuno" è Tom Henderson, ormai arcinoto insider che ha ottenuto e pubblicato tali informazioni in esclusiva sul suo sito, XFire.

The Division Heartland era stato annunciato l'anno scorso e la sua uscita era prevista per il 2022, pochi mesi fa rimandata all'anno fiscale 2022-23 (dunque con un'uscita prevista entro e non oltre il 31 marzo 2023). Negli ultimi mesi c'è stato un lungo periodo di controllo qualità, dando adito all'ipotesi di un rilascio anticipato, o al limite di Closed e Open Beta previste prossimamente.

Nel report di Henderson c'è anche scritto che sembra che il gioco stia facendo buoni progressi e che si trova sicuramente uno stato migliore rispetto a Ghost Recon Frontline, e che probabilmente ne sapremo di più dopo la conferenza con gli investitori che Ubisoft terrà il 17 febbraio.

Veniamo a sapere da Henderson che Heartland conterrà due modalità: "Storm", una modalità PvPvE, ed "Excursion", una sorta di modalità PvE preparatoria per Storm, che alcune fonti hanno descritto come una sorta di tutorial dove i giocatori possono invitare altri due amici ed esplorare la mappa (tale "Silver Creek") raccattando risorse, esplorando, e combattendo contro nemici guidati dall'intelligenza artificiale. La descrizione di questa modalità recita testualmente "Esplora insieme ad altri agenti alleati per prepararti alla tempesta in arrivo".

Il vero focus di Heartland dunque sarà la modalità Storm, che a quanto pare avrà una formula simile a quella di Escape from Tarkov: bisognerà sopravvivere, trovare risorse, e fuggire alla volta della Base delle Operazioni, cioè un hub centrale dove si possono personalizzare i loadout, cercare partite, vendere gli oggetti trovati nell'esplorazione, e comprare potenziamenti, "mods" (probabilmente si tratta di accessori, ndr) e altre armi. La Base delle Operazioni darà anche modo di attivare delle missioni giornaliere e settimanali chiamate "progetti", che forniranno al completamento punti esperienza e materiali extra.

Un'indiscrezione, inoltre, riporta che nella Base delle Operazioni ci sarà anche un "arcade" che include precedenti giochi di Ubisoft come For Honor, Just Dance e Driver, anche se non è chiaro esattamente in che forma saranno giocabili, ad esempio come minigiochi.

Sempre nella Base delle Operazioni si possono craftare "oggetti preparatori", cioè consumabili che si portano con sé in missione. Al momento ce ne sono quattro: il punto di inserimento (per scegliere da dove partire quando si comincia una partita), una scorta nascosta (per riporre consumabili e craftare materiali in-game), il pod di estrazione e la "Buff Tower" (la descrizione per questi ultimi due è mancante).

Sono loro i personaggi rappresentanti le tre classi?

Le fonti includono anche la presenza di tre classi con sei personaggi tra cui scegliere, tre uomini e tre donne - le differenze fra loro si limitano al genere. La classe dell'Esperto d'Armi può contare sul marcamento di un avversario colpito con un'arma da fuoco che dura fino a 5 secondi è un kit di riparazione dell'armatura che ristabilisce la propria armatura e quella degli alleati vicini. Il Medico può rigenerare la propria salute e dopo essere stato in copertura per un po' di tempo e dispone di un kit medico che rigenera la salute propria e degli alleati vicini. Il Survivalista invece può capire la posizione delle risorse vicine se si abbassa e può rifornire di filtri se stesso e gli alleati vicini. Tre classi hanno ciascuna delle abilità passive, rispettivamente "Covert Armor", "Covert Melee" e "Covert cover", ma non ci sono descrizioni al riguardo.

Come negli altri The Division, in Heartland ci saranno nemici guidati dall'intelligenza artificiale chiamati "Vultures", e al momento ce ne sono di sei tipi, denominati Flanker, Grunt, Heavy, Sharp, Hooter e Technician.

Adesso sapete tutto lo scibile sullo spin-off. Il vostro interesse è salito o sceso? Ma soprattutto, pensate che sia una buona mossa da parte di Ubisoft?

Fonte: XFire