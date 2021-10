The Division Heartland, il free-to-play di The Division, è stato rinviato

Quando il free-to-play The Division Heartland è stato annunciato per la prima volta a maggio di quest'anno, era stata data un'ampia finestra di lancio entro quest'anno o il prossimo anno.

Pochi giorni dopo, Ubisoft ha chiarito che il titolo sarebbe arrivato nel periodo compreso tra aprile 2021 e marzo 2022.

Heartland ha saltato l'E3 e in molti si sono chiesti se il gioco arriverà davvero quest'anno fiscale. Ebbene, non sarà così. L'ultimo report trimestrale di Ubisoft ha rivelato che Heartland si unirà a Prince of Persia e Rocksmith+ nell'anno fiscale successivo che va da aprile 2022 a marzo 2023.

Questa non è una novità per Ubisft: Rainbow Six Extraction, Immortals: Fenyx Rising e Watch Dogs: Legion sono stati tutti rinviati in precedenza nel 2019, e poi Extraction è stato nuovamente rimandato. Riders Republic ha subito molteplici rinvii e lo stesso è stato per Far Cry 6.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che altri giochi Ubisoft, come Skull & Bones, Avatar e Mario + Rabbids: Sparks of Hope, usciranno tra aprile 2022 e marzo 2023.

