Skyrim è 'vecchio' 10 anni, è uscito ovunque ma l'Anniversary Edition è comunque tra i giochi più venduti su Steam

The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition è uscito oggi ed è disponibile per tutti coloro che vogliono ritornare nel mondo di gioco con nuove aggiunte. Nonostante Skyrim abbia compiuto dieci anni e sia uscito su praticamente qualsiasi piattaforma esistente, questa Anniversary Edition su Steam di sicuro ha fatto il botto.

Il gioco si trova infatti in prima posizione tra i titoli più venduti, spodestando giochi come Football Manager 2022 e Forza Horizon 5 precedentemente attestatosi al primo posto. Skyrim Anniversary Edition è disponibile in due versioni: il gioco "completo" per chi ancora non lo possiede che ha un costo di 49,99 euro, mentre la versione aggiornamento è disponibile per chi ha già la Special Edition di Skyrim e che costa 19,99 euro.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition è una riedizione del gioco di ruolo cult in onore del suo decimo anniversario. Il gioco include tutti i componenti aggiuntivi, una nuova modalità di sopravvivenza, meccaniche di pesca a tutti gli effetti e circa 500 nuovi contenuti dalla modalità Creation Club.

Bethesda sta attualmente sviluppando un successore, The Elder Scrolls VI, ma secondo quanto dichiarato da Todd Howard, il gioco non uscirà prima del 2026.

Fonte: Steam